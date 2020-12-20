Salda Gölü'ne ahşap üniteler kuruldu

Salda Gölü'nde Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi. Burdur Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bölgeye ahşap üniteler kuruldu. AA'da yer alan habere göre gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi. Gölden 2 kilometre uzağa ise otopark yapılacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü çevresinde yürütülecek projeye dair "Defalarca ifade edildiği üzere Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir" demişti.

