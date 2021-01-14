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Şaka değil yağa zam geliyor

Bir yılda ikiye katlanan yağ fiyatları yakında yüzde 20 daha artacak.

GÜNDEM 14.01.2021, 04:31
Şaka değil yağa zam geliyor
Bir yıl gibi kısa bir sürede yüzde yüzü aşkın oranda zamlanan yağ fiyatlarına en az yüzde 20 oranında bir zam daha geliyor. Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki rekor seviyedeki artış, vatandaşın canını sıkarken Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den moralleri daha da bozacak bir açıklama geldi.

Daha bir yıl öncesinde ham yağın tonunu yurt dışından 700 dolara alan sanayicilerin cebinden şimdilerde aynı ürün için 1.325 dolar çıkıyor. Döviz fiyatlarındaki artış ise işin ayrı bir boyutu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 30 lira civarında olan 5 litrelik Ayçiçeği yağının fiyatı ise 80 liraya kadar yükselirken, 2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, hammaddedeki son maliyet artışlarının henüz raf fiyatlarına yansımadığını,  önümüzdeki günlerde yüzde 20’lik bir fiyat artışı daha beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl ülkemizin ihtiyacı olan  2.5 milyon tonluk ayçiçeği ihtiyacına rağmen üretimin ancak 1.3 milyon ton olduğunu söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, tonu 2 bin 500 lira olan ayçiçeğinin 4 bin 950 liraya, 5 bin 300 lira olan ham yağ fiyatının ise 10 bin liraya ulaştığını kaydetti. Maliyetin 700 dolardan 1.325 dolara yükseldiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, “Tüketicilerimiz şunu bilmeli. Burada fiyatı artıran yağ sanayicileri değil. Hammadde fiyatı arttığı için ürün fiyatı yükseliyor” dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, sektöre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021’deki öngörülerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinde tarımda yerli üretimin artması, kendine yeterlilik ve iklim değişikliği konularının öne çıktığına dikkati çekti. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler arasında yağlı tohumların yer aldığını belirten Büyükhelvacıgil, bu ürünlerde üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Büyükhelvacıgil, ayçiçeği rekoltesinde düşüş yaşandığına ve 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019’da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bu ürünün eksikliği problem olmaya devam ediyor. Geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar geldi, ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Bu sadece bizim ülkemizdeki eksiklikten değil, Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı. Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla 1325 dolar seviyesine geldi. Rusya ve Ukrayna’nın dışarıya mal vermemesi ve orada fiyatların yükselmesi de bizi burada etkiledi. Uzun yıllar bu ülkede 5 litre yağ fiyatı 25 lirayı geçmedi, bugün geldiğimiz noktada 75 liraya kadar geldik.”
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