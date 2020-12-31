Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı'nın tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
GÜNDEM 31.12.2020, 21:38
Sosyal medya hesabından dün gözaltına alındığını duyuran daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı, Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.
Odabaşı’nın tahliye haberini Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Tanrıkulu, “Dostum Yılmaz Odabaşı az önce tahliye edildi. Kendisi ile görüştüm, sağlığı iyi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor. Görüş ve gözlemlerini kendisi de paylaşacak” paylaşımında bulundu.
Odabaşı’nın tahliye haberini Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Tanrıkulu, “Dostum Yılmaz Odabaşı az önce tahliye edildi. Kendisi ile görüştüm, sağlığı iyi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor. Görüş ve gözlemlerini kendisi de paylaşacak” paylaşımında bulundu.
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