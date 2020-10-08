Sahte faturayla devleti ve firmaları dolandıranlar yandı

Sahte faturayla devleti ve firmaları dolandıran riskli firmalara ‘jet müdahale' geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, sahte belge düzenlemek amacıyla firma kurduğu yönünde ciddi kuşkular oluşan riskli mükelleflere, inceleme raporları ve gerekli imzalar beklenmeden anında müdahale edilecek. Uygulamanın başarılı olması halinde, vergi kaçakçılığı yapan şebekeler kısa sürede yakalanabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte artık sahte fiş ve fatura basmak için kurulduğuna ilişkin ciddi kuşkular beliren riskli firmalar, denetim raporları ve bürokratik işlemler beklenmeden vergi incelemesinin ardından mükellefiyetten çıkarılacak. Böylece bu firmalar yeni fiş ve fatura basamayacakları için devletin kaybı daha az olacak.

Firmaların sahte belge basma riskinin olup olmadığı, firmaların ne zaman kurulduğu, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar incelenerek ortaya çıkarılacak.

Riskli firmalar bu sürecin ardından incelenecek, tüm vergi borçlarını ödemesi istenecek, bastığı belgeler için en az 140 bin lira olmak üzere yüzde 10 teminat alınacak.Sözcü'nün haberine göre İncelemede temiz çıkan firma teminatını alıp faaliyetine devam edecek. Kaçakçı olduğu anlaşılanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bugüne kadarki uygulamada herhangi bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmadığı halde sırf sahte belge düzenlemek amacıyla paravan firma kurup vergi kaçakçılığı suçunu işleyenlerin mükellefiyetten çıkarılabilmesi için bir dizi incelemeden sonra vergi raporlarının yazılması, raporlarla kaçakçılık suçunun işlendiğinin tespit edilmesi, bazı bürokratik süreçlerin ve yeni incelemelerin tamamlanması gerekiyordu.

Bu süreç çok uzun zaman aldığı için de, mükellefiyeti devam eden firmalar sahte fiş ve fatura üretmeye, birçok firma da bilerek ya da bilmeyerek bu belgeleri kullanıp devleti zarara uğratmaya devam ediyordu.

