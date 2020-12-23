Şahin'den mutant virüs açıklaması! Aşı virüse karşı sonuç verecek mi?

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, buldukları aşının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağına dair açıklama yaptı.

Buldukları aşının Avrupa Birliği'nden onay alması hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahin "Bu bir ilk. Avrupa'da onay alan ilk aşı olduk. Diğer aşılarla beraber pandemiyi gelecek kıştan önce kontrol altına alabiliriz" dedi.

Aşının dağıtımıyla ilgili "Güçlü bir istek var ve bu büyük bir problem değil" ifadelerini Şahin, yoksul ülkelerle de aşıya ulaşabilmesi için görüşmeler yaptıklarını belriterek "40'tan fazla ülke şimdiden onay verdi" diye konuştu.

AŞI MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSE KARŞI ETKİLİ OLACAK MI?

Ayrıca mutasyona uğrayan virüse hakkında da açıklama yapan Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Şahin, bir sorun çıkması halinde aşıyı altı hafta içinde uyarlayabileceklerini söyledi.

