“Sahada kazandık masada da kazanacağız!”

Dağlık Karabağ ile ilgili gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Esatlı, “Sahada kazandığımız savaşı masada da kazanıp bölgeyi tamamen özgürleştireceğiz” dedi. Ateşkes sonrası bölgeye yerleşen Rusya ile ilgili de konuşan Esatlı, “Azerbaycan eskisinden daha güçlü bir konumda. Bu durumda Rusya bölgede istediğini yapamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara’ya gelen Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esatlı, gazetemize özel konuştu. Ankara’daki temasları ve Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.



Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan savaş sonrası bölgedeki son durumu anlatan Esatlı, “27 yıldır bölge Ermenilerin işgali altında idi. Bu süreçte bölgede soykırımlar yaşandı. Biz tüm bunlara rağmen her zaman çatışma yerine diplomasi yolunu kullandık. Ancak Ermeni tarafı sürekli saldırılar ile bizi çatışmaya çekmek istiyordu. Geçtiğimiz aylarda ise sivillere yönelik yapılan saldırılar sonrası Azerbaycan olarak bölgeyi özgürleştirmek için harekete geçtik. Bunun sonucunda da büyük zafere ulaştık ve bölgenin yüzde 85’ini özgürleştirdik. Şimdi de sahada kazandığımız savaşı masada da kazanıp bölgeyi tamamen özgürleştireceğiz” dedi.



Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalar sonrası varılan ateşkes ile bölgeye Rus askerlerinin yerleşmesinin Karabağ’ın geleceğini nasıl etkileyeceği ile ilgili görüşlerini paylaşan Esatlı, şunları kaydetti: “Rusya’nın bölgedeki etkinliği Azerbaycan insanını rahatsız ediyor. Çünkü Rusya’nın 200 yıldır Azerbaycan’ı işgal etmek gibi bir amacı var. Şu an bölge için 5 yıllık bir mutabakat sağlandı. Ancak eğer Rusya bölgeyi ele geçirmek isterse biz bunun karşısında dururuz. 1993 yılında nasıl Rusya’yı geri çıkardık ise yeniden bunu yaparız. Ki o dönem Azerbaycan bunu tek başına yaptı. Şimdi ise Azerbaycan’ın başta Türkiye olmak üzere Pakistan gibi dostları var. Azerbaycan eskisinden daha güçlü bir konumda. Bu durumda Rusya bölgede istediğini yapamaz.”



Türkiye’nin başta Dağlık Karabağ konusu olmak üzere her konuda Azerbaycan’ın yanında olduğunu da dile getiren Esatlı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, hükümetine, siyasi partilerine, STK’larına ve yedisinden yetmişine yüreği Azerbaycan ile atan Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Değerlendirmelerinin sonunda Ankara’da gerçekleştirdikleri temasları ile ilgili de konuşan Esatlı, “Partimiz siyasi hayatına geçtiğimiz yıl başladı. Parti olarak uluslararası ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bunun için de ilk ziyaretimizi kardeş ve dost ülke Türkiye’ye gerçekleştirdik. Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölgede ilişkileri geliştirmek ve yeni alanlar kurmak için siyasi partilere ve STK’lara ziyaretler gerçekleştirdik” diye konuştu.