Sağlıkta şiddetle ilgili toplum bilinçlendirilmeli 

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarından derlenen raporda, 6 aylık süreçte 117 şiddet olayının yaşandığı belirtildi. Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Şiddeti önlemek için, toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalı” dedi.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 2020 yılı Temmuz ile Aralık Sağlıkta Şiddet Raporu’nu kamuoyuyla paylaşıldı. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede ile en önde bulunan sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti gözler önüne seren raporda, sağlık çalışanların maruz kaldığı şiddet oranı ortaya konuldu. Raporda, şiddetin sağlık çalışanlarının temel sorunu olduğuna vurgu yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan olaylar üzerinden hazırlanan raporda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin uyarılara, yasalara rağmen toplumsal bir sorun haline geldiği belirtildi. Raporda, 2020 yılının ikinci yarısı yani Temmuz ile Aralık ayını kapsayan altı aylık zaman diliminde 117 şiddet olayının yaşandığı belirtilerek, “Bu olaylarda 361 saldırgan yer alırken, 231 sağlık emekçisi bu saldırganların gösterdiği şiddetin kurbanı oldu. Bu rakamlar, her şiddet olayında ortalama 3 saldırganın yer aldığını ortaya koymaktadır. Olayların 19’u sözlü, 94’ü fiili ve sözlü, 4 olay ise taciz şeklinde gerçekleşti. Şiddetin her türlüsünün yaşanmış olması, mağduriyetin boyutları hakkında da fikir vermektedir. 117 şiddet olayının 41’inde hastalar, 51’inde hasta yakınları, 8’inde yöneticiler, 17 vakada ise kendini bilmez kimseler yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar nedeniyle 82 kişinin tutuklandığı ve 1 saldırganın görevden el çektirildiği kaydedilen raporda, her branştan sağlık çalışanın şiddete maruz kaldığı belirtildi. Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yetkililerin acilen adım atması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Bu kapsamda Nisan ayında çıkartılan yasa ile cezalar artırıldı. Lakin gelinen noktada sağlıkta şiddet olaylarında herhangi bir azalma görülmedi. Asıl amaç şiddeti önleyecek tedbirleri hayata geçirmek olmalı. Bu da anlayışların değişmesiyle, zihinlerin gelişmesiyle olur. Bunun da yolu, toplumsal olarak topyekûn mücadeleden geçiyor. Ne yazık ki dizilerin, filmlerin çoğu şiddeti özendiriyor. Özendirme unsurları, önleme çalışmalarından fersah fersah önde gidiyor. Makas çok açık. Bu açığı hızlıca kapatmak ve tersine döndürmek mecburiyetindeyiz. Şiddeti önlemek için, toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalı.”