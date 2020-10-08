Sağlıkta şiddet artarak sürüyor

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan Eylül ayı “Sağlıkta Şiddet Raporu” koronavirüs ile mücadelede cephenin en ilerisinde çalışan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaya devam ettiklerini gösterdi. Eylül ayındaki şiddet olayları, bir önceki ayın da üzerine çıkarken, yaşanan 23 şiddet olayında 69 sağlık çalışanı şiddet gördü. Şiddete karışan 191 saldırganın 40’ı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 20 saldırgan ise tutuklandı.

Sağlık-Sen, kamuoyuna yansıyan verilerden yararlanarak hazırladığı Eylül ayı “Sağlıkta Şiddet Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Eylül ayında sağlık birimlerinde toplamda 23 şiddet olayının yaşandığı kamuoyuna yansırken, bu olaylarda 191 saldırgandan 69 sağlık çalışanı şiddet gördü. Sağlıkta şiddette hasta yakınları başı çekerken yaşanan 23 şiddet olayında şiddet uygulayanların 14’ü hasta yakını, 9’unu ise hastanın kendisi gerçekleştirdi. Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, tüm uyarılara, caydırıcı cezai işlemlere ve kamuoyu baskısına rağmen ne yazık ki sağlık birimlerinde şiddetin önüne bir türlü geçilemediğine dikkat çekilirken, “Sağlık çalışanlarının göğüslemek zorunda oldukları birçok sorun varken, sorun hanesine bir de şiddet eklenmektedir. Ancak bu öyle bir sorun ki karşılaşıldığında veyahut tanık olunduğunda diğer tüm sorun alanlarını unutturduğu gibi muhatabını zaman zaman da mesleğinin gereğini yapamaz hale getirmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Sağlık çalışanlarına şiddete sıfır tolerans olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılması gerekenin sıfır tolerans temelli, çok yönlü, kapsamlı politika değişikliğine gitmek olduğu açıktır. Yürütülecek politikanın içinde eğitim kurumlarından medya organlarına, sivil toplum kuruluşlarından yargı mekanizmalarına varıncaya kadar her kuruma ve herkese çok büyük sorumluluk yüklenmelidir. Sağlık çalışanları öbür türlü şiddetin kara gölgesi altında çalışmaya mecbur kalacaklardır ki buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Sağlık çalışanlarına her türlü hakareti, saldırıyı ve şiddeti reva görenlerin hasta veyahut hasta yakını olduğu gerçeğinde, Eylül ayında da değişen pek bir şey olmamıştır.”



Açıklamada geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören’de yaşanan skandala da yer veren Sağlık-Sen: “Bu trajik tabloda dikkat çeken önemli bir nokta da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu gibi hasta yakınlarının kalabalık gruplar halinde hastaneyi basarak terör estirdiklerine şahit olunmasıdır. Bu durumdaki şiddet olaylarının neden olduğu korku ve zararın, bireysel saldırılardakilerden katbekat önde olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verildi.



