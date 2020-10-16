Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığa rekor ceza
Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.
GÜNDEM 16.10.2020, 21:48
Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı. 5 kişi için istenen ceza belli oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.
Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.
Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu.
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