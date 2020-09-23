Sağlık çalışanlarına saldırı girişimine tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından, şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklaması talep edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheliler ilk ifadelerinde, "Yakınımızı genç yaşta kaybetmenin tesiriyle böyle davrandık, onu görmek istedik, pişmanız" dedi.



Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" demişti.

