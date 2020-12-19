Sağlık çalışanlarına mesai yaptırımı yargıya taşındı
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarını mesai kısıtlaması dışında bırakan Diyarbakır ve Muğla Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını hukuka aykırı işlem olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.
GÜNDEM 19.12.2020, 04:32
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Diyarbakır ve Muğla İl Hıfzıssıhha Kurullarının, tüm kamu çalışanlarına mesai kısıtlaması getirip sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılmasına itiraz eden Sağlık-Sen, kararların eşitlik ve hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesi ve Muğla İdare Mahkemelerine sunulan dava dilekçelerinde, sağlık çalışanlarının diğer kamu kurumlarında çalışanlardan daha fazla çalıştığına vurgu yapılarak bu durumun hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Dilekçede, “İvedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmediği takdirde sağlık çalışanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan fazla çalışacak ve bunun karşılığını da alamayacaktır. Her geçen gün sağlık çalışanlarının aleyhinedir. Bu nedenle idarelerin savunması alınmaksızın ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.
Dilekçede, “İvedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmediği takdirde sağlık çalışanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan fazla çalışacak ve bunun karşılığını da alamayacaktır. Her geçen gün sağlık çalışanlarının aleyhinedir. Bu nedenle idarelerin savunması alınmaksızın ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.
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