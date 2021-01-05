Sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 33 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
GÜNDEM 05.01.2021, 22:37
Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan ve diyabet hastası olduğu öğrenilen Karadağ, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karadağ’ın geçen ay anjiyo olduğu ve stent takıldığı öğrenildi.
Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yaptığı açıklamada, sağlık ailesinden bir canı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ maalesef Kovid-19'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim." dedi.
Karadağ'ın cenazesi, yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından Amasya'da toprağa verilecek.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karadağ’ın geçen ay anjiyo olduğu ve stent takıldığı öğrenildi.
Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yaptığı açıklamada, sağlık ailesinden bir canı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ maalesef Kovid-19'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim." dedi.
Karadağ'ın cenazesi, yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından Amasya'da toprağa verilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü