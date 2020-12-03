Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin personel alım tarihi ne zaman sona eriyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusunu yaptığı 12 bin sağlık personeli alımı için sön gün 7 Aralık.

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak sağlık personeli hemşire, ebe v sağlık teknisyeni ile 14 branşta gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Sözleşmeli personellerin alımı 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında yapılacak.

