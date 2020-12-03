Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin personel alım tarihi ne zaman sona eriyor?
Aralarında hemşire, ebe, sağlık teknisyeni de olmak üzere 14 branşta 12 bin sağlık personelinin alınacağını açıklamıştı. Personel branşları açıklanan alımlar 7 Aralık tarihinde sona erecek.
GÜNDEM 03.12.2020, 10:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusunu yaptığı 12 bin sağlık personeli alımı için sön gün 7 Aralık.
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak sağlık personeli hemşire, ebe v sağlık teknisyeni ile 14 branşta gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Sözleşmeli personellerin alımı 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak sağlık personeli hemşire, ebe v sağlık teknisyeni ile 14 branşta gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Sözleşmeli personellerin alımı 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında yapılacak.
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