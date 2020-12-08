Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Eczacılar temaslı sayılmayacak!
Yeni genelgeyle eczacıların 'koronavirüs temaslısı' sayıldıkları durumlarda değişikliğe gidildi.
GÜNDEM 08.12.2020, 21:35
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce illere gönderilen genelgeye göre, diğer sağlık personelinde olduğu gibi, Covid-19 hastasıyla direkt temas etmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan serbest eczacılar ile eczane personeli, "temaslı" kabul edilmeyecek.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Covid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu" diye konuştu.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Covid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu" diye konuştu.
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