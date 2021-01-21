Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu uyarısı
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından su tasarrufu uyarısında bulundu.
GÜNDEM 21.01.2021, 02:55
Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden su tasarrufu uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, su tasarrufu için yapılabilecekler yer aldı.
Söz konusu paylaşımda, "Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın. Su kaynaklarını doğru kullanarak kuraklıkla mücadele etmek için uygulanabilecek yöntemler: Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın. Dişlerinizi fırçalarken ve banyo yaparken de suyu boş yere akıtmayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurup çalıştırın. Damlayan muslukları tamir edin" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu paylaşımda, "Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın. Su kaynaklarını doğru kullanarak kuraklıkla mücadele etmek için uygulanabilecek yöntemler: Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın. Dişlerinizi fırçalarken ve banyo yaparken de suyu boş yere akıtmayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurup çalıştırın. Damlayan muslukları tamir edin" ifadeleri yer aldı.
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