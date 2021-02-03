Sağlık Bakanlığı’na gazeteciler için aşı çağrısı

Ziyarette Burhan, Sağlık Bakanlığı’na gazetecilerin de aşılamada öncelik listesine alınması gerektiği, çağrısında bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberinde ki heyet, Milli Gazete Ankara temsilcisi ve Tv5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Kovid-19 için yapılan aşılamada gazetecilerinde öncelik hakkına sahip olması yönünde ki çağrılarını yineleyen Burhan, “Karda, kışta, depremde, selde yani her durumda çalışmalarına devam eden gazetecilerimizin aşılamada öncelik hakkına sahip olmasını istiyoruz” dedi.



Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasına göre aşıların yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacağını hatırlatan Burhan, “Sağlıkçılara verilen öncelik önemli ancak gazetecilere de verilmesi gerekiyor bakın İzmir’de deprem oldu gazeteciler orada yayın yaptı. Elazığ’da deprem oldu gazeteciler yine orada günlerce yayın yaptı. Şimdi ise kabineyi, siyasi partileri takip ediyorlar, halk ile yüz yüzeler. Bu yüzden medya patronlarına değil basın emekçilerine de sahip çıkılması lazım. Aşılama da öncelik talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

