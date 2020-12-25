Sağlık Bakanlığı personel alımı: 2021 için sayı belli oldu

Sağlık ataması bekleyenlere bu ay müjdeler üst üste geliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı için 25 Aralık tarihli Resmi Gazete’de kadro sayısı açıklandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı yapacak. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2021 içinde olacak mı? sorusunda. 2020 KPSS puanları açıklandıktan sonra personel alım açıklaması geldi.

Karar şöyle duyuruldu;



Resmi Gazete'de yayımlanan karara baktığımızda sözleşmeli sağlık personeli alımı olduğunu görüyoruz. Alım yapılacak kadrolarda da genelde atama için kadro ayrıldığını görüyoruz. Bu nedenle işçi alımı 16 bin kişi içinde yer almayabilir.

Fakat bakanlık 2-3 bin kadar işçi alımı yapabilir. Konu ile ilgili ilanın gelmesini beklemek zorunda kalacağız.

Öte yandan alım olacak kadrolar Resmi Gazete’de duyuruldu. Kadrolar içerisinde Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Tabip, Uzman Tabip ve Diş Tabibi var.



