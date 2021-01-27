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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantısına başladı.
GÜNDEM 27.01.2021, 17:33
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda aşılama programı ve salgındaki son tablo ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama bekleniyor.Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de devam eden aşılama süreci olacak. Salgındaki son durum da gözden geçirilecek.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşılama sürecinde toplam aşı olanların sayısı 1,5 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.
Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.
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