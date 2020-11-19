Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yayınlanan Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’nda açıklanan hasta sayısının toplam günlük pozitif vaka sayısı olmadığını, semptom gösteren hastaları yansıttığını söylemişti. Bakan Koca’nın söz konusu ‘hasta’ tanımı akılları karıştırırken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere güvensizliği de artırmıştı.



Ancak Koca’nın son zamanlarda sıklıkla ülke genelinde vaka sayılarının artışa geçtiğini söylemesine rağmen vaka sayısı yerine hasta sayısının paylaşılmasına devam edildi. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) de konuya ilişkin açıklama geldi.

TTB’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



Tekrar soruyoruz:Toplam vaka sayısı değil hasta sayısını veriyoruz dediniz. Sağlık Bakanlığı hasta olarak kimleri tanımlıyor? Covid-19 tanısı konulmuş vakaların zatürre olan %3,8'i, 4215 kişi mi oluyor? pic.twitter.com/xKpB0EG3F4

— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 18, 2020



Tekrar soruyoruz: Toplam vaka sayısı değil hasta sayısını veriyoruz dediniz. Sağlık Bakanlığı hasta olarak kimleri tanımlıyor? Covid-19 tanısı konulmuş vakaların zatürre olan %3,8'i, 4215 kişi mi oluyor?

Tekrar soruyoruz:Toplam vaka sayısı değil hasta sayısını veriyoruz dediniz. Sağlık Bakanlığı hasta olarak kimleri tanımlıyor? Covid-19 tanısı konulmuş vakaların zatürre olan %3,8'i, 4215 kişi mi oluyor? pic.twitter.com/xKpB0EG3F4 pushfn('ads'); — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 18, 2020

