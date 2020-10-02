Sağlık Bakanlığı duyurdu! Korona raporunda alarm veren 3 şehir

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1402 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı. Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, vaka sayısı 320 bin 70, vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı 1507, aktif hasta sayısı 30 bin 657 oldu.

Bu hafta hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren Kovid-19 raporuna göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaş altı çocukların sayısı 12’den 14’e yükseldi.

25-49 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 397’den 482’ye çıktı. Tüm hastaların yüzde 6.5’i yani 20 bin 539’u 15 yaş ve altı çocuklardan oluştu

Sağlık Bakanlığı, en son 24-30 Ağustos’u kapsayan haftalık durum raporundan yaklaşık bir ay sonra eylül ayı haftalık raporlarını gecikmeli olarak yayımladı. Daha önceki raporlarda vaka sayısını açıklayan bakanlık, yeni raporlarda vaka yerine hasta sayısı verilerini vermeye başladı.

Rapora göre, Türkiye’de ilk Kovid-19 hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 315 bin 436 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Haftalık rapora göre hasta bilgileri şöyle:

100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 379,3 olarak kayıtlara geçti. Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 13.9 olarak gerçekleşti.

Bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Tüm hastaların yüzde 6.5’i (20 bin 539) 15 yaş ve altı çocuklardan, yüzde 14’ü (44 bin 117) 15-24 yaş aralığından oluşuyor.

Tüm hastaların yüzde 49.4’ü (155 bin 891) 25-49 yaş grubunda. Hastaların yüzde 18.8’lik bölümü (59 bin 312) 50-64 yaş arasındaki hastalar, yüzde 8.8’i (27 bin 739) 65-79 yaş arasındaki hastalar oluştu.

80 yaş ve üzerinin payı ise yüzde 2.5 (7837 hasta). Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir hasta mevcut.

İstanbul’da hasta sayısı 127 bin

Bakanlık raporuna göre, toplam hasta sayısının 126 bin 918’i İstanbul’da. İstanbul’u 37 bin 816 ile Batı Anadolu, 36 bin 325 hasta ile Güneydoğu Anadolu takip etti.

İstanbul’da son 7 gün içindeki hasta sayısı 1665 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 nedeniyle vefat eden 7997 kişinin yüzde 62’si (4989) erkek, yüzde 38’i (3008) ise kadın. Ölümlerin yüzde 71.3’ü (5702) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen hasta sayılarının sadece yüzde 11’i bu yaş grubunda.

Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı Batı Anadolu, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde 15’ten yüksek.

Malatya 43, Kayseri 34.9 ve Ankara 33.3 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan iller.

Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100 bin kişiye düşen en düşük yeni Kovid-19 hasta sayısı 1.7 ile Balıkesir, 2.1 ile Muğla ve 2.6 ile Aydın’da kaydedildi.

Yine rapora göre, en yüksek vaka filyasyon oranı Batı Marmara ve Batı Anadolu Bölgelerinde (yüzde 100) gerçekleşirken Türkiye genelinde oran yüzde 99.88.

Vaka filyasyon süresinin en kısa olduğu bölge, Batı Karadeniz Bölgesi (5.6 saat). Türkiye genelinde vaka filyasyon süresi ise 7.9 saat.

Sağlık Bakanlığı’nın 24-30 Ağustos dönemi raporunda 15 yaş altı toplam 12 çocuğun, 25-49 yaş arasında ise 397 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yeni rapor çocuk ve genç nüfusta ölümlerin sürdüğünü gösteriyor.

Eylül ayında 15 yaş altı 2 çocuk daha hayatını kaybederken toplam sayı 14’e yükseldi. 25-49 yaş gurubunda ise 85 kişi daha yaşamını yitirdi ve bu yaş grubunda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 482 oldu.

Kovid-19 ölüm sayılarında İstanbul 2874 kişi ile ilk sırada yer alırken İstanbul’u 1156 kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti.

