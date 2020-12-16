Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İnternetten satışı yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışı yapılan koronavirüs ( Covid-19) test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine erişim engeli getirilmesini sağladı.

Sağlık Bakanlığı internet ortamından satışı yasak olan Covid-19 tanı kitlerinin sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca Covid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bildirimler incelendi.



Salgın sürecinde, Covid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığa yapılan 90 bildirimden 39'unun sosyal medya üzerinden yapılan Kovid-19 test kiti satış ve reklam faaliyetlerine ilişkin şikayetleri içerdiği görüldü. Sosyal medya üzerinden yapıldığı tespit edilen faaliyetlerin incelemesinin ardından ilgili şirketlere konu iletilerek linklere erişim engellendi.



İncelemede, bildirimlerden 28'inin internet sitelerinde yapılan Covid-19 test kiti satış ve reklam faaliyetlerini içerdiği tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu.

Bildirimlerden 20'sinin yer sağlayıcıları (alışveriş siteleri) aracılığıyla gerçekleştirilen ürün satışları ile ilgili olduğu görülürken, aykırılıklar hakkında ilgili yer sağlayıcı internet sitelerine bildirimler yapıldı.

3 bildirimin ise doğrudan telefon ve whatsapp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.

Ayrıca, satış ve reklam faaliyetlerinin adresleri tespit edilen tüzel kişilik niteliğindeki firmalar hakkında, mevzuat doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak doğrudan piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına giren konularda denetimler gerçekleştirildi.

Mevzuata göre, sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben reklamı yapılamıyor. Kovid-19 tanı kitleri de bu kapsamda ele alınıyor.

