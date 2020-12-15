Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı.

12 bin sağlık personeli alımını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu.

Koca, bakanlık tarafından hemşire, ebe v sağlık teknisyeni ile 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Sözleşmeli personellerin alımı 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında yapıldı..



