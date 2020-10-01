Sağlık Bakan'ı Koca'ya tepki! Gerçek sayıları gizlemeyin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığı sözlerine bilim insanları, siyasiler ve sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.



Açıklamaya tepkiler Twitter'da #vakasayısıkaç etiketi Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlığını geçtiğimiz pazar günü bırakan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız. Sayın bakan istifa ediniz” sözleriyle tepki gösterdi.



Yaptığı uyarılar ve kamuoyunu bilgilendirmeleri nedeniyle hakkında soruşturmalar açılan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Sağlık Bakanı #toplamvakasayısıkaç sorusuna yanıt vermeli. Toplumun ve sağlık çalışanlarının #COVID19 pandemisinin gerçek yükünü bilmeye hakkı var! Hakikat er ya da geç bir gün ortaya çıkar” sözleriyle Bakan Koca'yı eleştirdi.



Sadece hastaneye yatırılacak kadar bulgusu olanların hasta kabul edilmesini eleştiren Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer'de tepkisini, “Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs tablosundan hareketle istatistik ve yorum yapmanın, dün itibariyle hiçbir anlamı kalmamıştır. Dünyada vakalar pozitif çıkanlar üzerinden verilirken, biz vaka yerine, sadece hastaneye yatırılacak kadar bulgusu olanları ‘hasta' gösteriyormuşuz” sözleriyle gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Koca'nın vaka sayılarının gizlendiğini itiraf ettiğini belirterek, “Vaka sayılarının gizlendiğinin, devletin vatandaşa yalan söylediğinin birinci ağızdan itirafı. Durumun ciddiyetinin gizlenmesi, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmamasının temel sebebidir. Dünyada asemptomatik pozitif vakaları gizleyen başka ülke var mıdır” diye sordu.

