Sağlık Bakanı Koca’ya soruldu: Hipokrat Yemini’ne ihanet ettiniz mi?
Sağlık Bakanı Koca’ya “Hipokrat Yemini”ne ihanet edip edilmediği soruldu.
GÜNDEM 12.10.2020, 07:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sağlık çalışanlarının mesleklerini onuruyla uygulayacağına dair ettiği “Hipokrat Yemini”ne ihanet edip edilmediği soruldu.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında Koca ile yaptığı söyleşinin diğer kısmını yayınladı. Özkök, Koca’ya “Hipokrat Yemini’ne ihanet ettiniz mi” diye sordu ve şu cevabı aldı:
Koca, Özkök'ün "Yanlış bilgi vermediğiniz konusunda kimsenin şüphesi yok da doğru olup da vermediğiniz bilgi var mı?" sorusuna da “Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak" diyerek yanıt verdi.
Koca, daha önce yaptığı "milli menfaat" açıklamasını da düzeltti:
Özkök, dünkü söyleşisinde Koca’nın “Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız” dediğini aktarmıştı.
Koca’nın bu ifadesinin bazı yayınlarda farklı şekilde yorumlandığını aktaran Özkök, yazısına “Bir açıklık” başlığıyla şu notu düştü:
Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.
Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil.
Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında Koca ile yaptığı söyleşinin diğer kısmını yayınladı. Özkök, Koca’ya “Hipokrat Yemini’ne ihanet ettiniz mi” diye sordu ve şu cevabı aldı:
Koca, Özkök'ün "Yanlış bilgi vermediğiniz konusunda kimsenin şüphesi yok da doğru olup da vermediğiniz bilgi var mı?" sorusuna da “Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak" diyerek yanıt verdi.
Koca, daha önce yaptığı "milli menfaat" açıklamasını da düzeltti:
Özkök, dünkü söyleşisinde Koca’nın “Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız” dediğini aktarmıştı.
Koca’nın bu ifadesinin bazı yayınlarda farklı şekilde yorumlandığını aktaran Özkök, yazısına “Bir açıklık” başlığıyla şu notu düştü:
Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.
Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil.
Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.
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