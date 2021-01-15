Sağlık Bakanı Koca'dan Meral Akşener ve Devlet Bahçeli paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için teşekkür paylaşımı yaptı.
GÜNDEM 15.01.2021, 14:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı olmalarından ötürü teşekkür etti.
Twitter'dan iki farklı paylaşım yapan Bakan Koca, Akşener için şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/UVaGJJTcTb
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Diğer paylaşımıyla da Bahçeli'ye teşekkür eden Bakan Koca, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/OucRPMfxDi
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/UVaGJJTcTb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/OucRPMfxDi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Twitter'dan iki farklı paylaşım yapan Bakan Koca, Akşener için şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."
Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/UVaGJJTcTb
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Diğer paylaşımıyla da Bahçeli'ye teşekkür eden Bakan Koca, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/OucRPMfxDi
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/UVaGJJTcTb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/OucRPMfxDi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
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