Sağlık Bakanı Koca'dan aşılama paylaşımı! ne zaman başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında aşılamaya dair önemli bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan konuya dair paylaşımında aşılamanın aralık ayında başlayacağını belirten Bakan Koca, "Salgının seyrini değiştirmesini ümit ettiğimiz aşı için sözleşme imzalandı. Hedefimiz Aralık ayında hızla aşılamaya başlamak. Önce sağlık çalışanlarımız aşılanacak" dedi.

