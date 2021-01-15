Sağlık Bakanı Koca'dan aşı daveti! O isimleri tek tek aradı
Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti
GÜNDEM 15.01.2021, 02:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz.
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