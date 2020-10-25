"Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına karşı!"

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. “Bakan müjdeyi verdi... Koronada Çin aşısı aralıkta Türkiye’de” başlıklı yazıda, Türkiye'ye Koronavirüs aşısının geleceğini ve 5 milyon doz aşının uygulanacağını yazdı.

Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi aşı çalışmalarında 6 merkez ön almış durumda. Bu merkezlerden ikisinin, Çin merkezli SinoVac ile Almanya merkezli BioNTech’in ürettiği aşıların deneme çalışmaları ülkemizde de sürüyor. SinoVac’ın denemeleri Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 16 Eylül’de başladı. 'CoronaVac' isimli bu aşının denemeleri sanıyorum 25 ayrı merkezde sürüyor. Emin değilim ama BioNTech’in aşısının deneme çalışmaları ise İstanbul ve Ankara üniversitelerinin koordinasyonunda devam ediyor. Görüşmede edindiğim izlenime göre ilk aşamada aralık ayının hemen başında SinoVac’ın 'CoronaVac' aşısı devreye girecek. Muhtemelen de aralıkta toplamda 5 milyon doz civarında aşı uygulaması yapılacak.”

Sağlık Bakanı Koca'nın artan koronavirüs vakalarına karşı sokağa çıkma yasaklarına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Fahrettin Koca’nın kış için herkes kadar endişeli olduğunu yazan Müftüoğlu, “O da bizim gibi kara bir kış değilse de gri bir kış beklediğini biliyor. Zaten bu nedenle de ekibiyle birlikte yeni stratejiler hazırlamışlar. Ama hemen belirteyim: Şimdilik sokağa çıkma yasakları konusuna hiç de sıcak bakmıyor” diye aktarıyor.

