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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs için kamu spotu videosu yayınladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı.
GÜNDEM 05.10.2020, 02:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı.
Yayınlanan kamu spotlarında, Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.
Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Yayınlanan kamu spotlarında, Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.
Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.
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