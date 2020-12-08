Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Ne zaman aşıya başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Çin'den alınan aşının ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu oldu.

Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ne zaman aşıya başlanacak?' sorusunu yanıtladı.



"Aşı 11 Aralık'tan sonra gelecek." diyen Bakan Koca, "Ay sonu olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

Çin aşısıyla ilgili eleştiriler var. Deniyor ki bu aşının Faz 3 sonuçları, etki yüzdesi ilan edilmedi. Ne olduğu bilinmiyor.

Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak? Yurt dışında akredite olan Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarı var. Hangi aşı olursa olsun, akredite olan, uluslararası boyutta tanınan laboratuvarlarımızda incelemelerimizi yapmadıkça (aşılara) ne ruhsat veririz, ne vatandaşımıza kullandırırız. Kim olursa olsun, BioNTech dahil. BioNTech, Faz 3 sonuçlarını tamamladı mı? Değil. Ne yaptı? Erken sonuçları açıkladı. Çin de erken sonuçları açıklamadıkça, biz bu sonuçları bilmedikçe, bizim Türkiye'deki sonuçlarımız ortaya çıkmadıkça, TİTCK ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeler tamamlanmadıkça vatandaşımıza aşı yapılamaz. Biz testlerimizi yapmadıkça, dünyada test sonuçları açıklanmadıkça ruhsat vermeyiz. Ruhsat vermediğimizi ülkede kullandırmayız.

Ne zaman aşıya başlanacak?

Aşı 11 Aralık'tan sonra gelecek. incelemelerin bir süresi var, iki hafta gibi. Ay sonu olacağını tahmin ediyoruz.

Ay sonu gibi aşılamaya başlanır yani.

Öyle tahmin ediyorum. Hazırlığımız o yönde.

