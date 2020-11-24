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Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanı Koca, aralarında hemşire, ebe, sağlık tekniyeni de olmak üzere 14 branşta 12 bin sağlık personelinin alınacağını açıkladı.
GÜNDEM 24.11.2020, 09:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personelinin alınacağını açıkladı. Koca, bakanlık tarafından 7 bin hemşire, bin 700 ebe ce 2 bin 864 sağlık teknisyeni ile 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
"Bakanlığım, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışması, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dagılımının da yer aldığı listeler ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.
Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu. OSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. OSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan aramalarda mülakat olmayacak. Duyurulan. ri. Btaakkıapnıdğ:renbı,hzırn Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve OSYM internet dır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Saglık camiamıza hayırlı olsun."
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
"Bakanlığım, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışması, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dagılımının da yer aldığı listeler ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.
Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu. OSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. OSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan aramalarda mülakat olmayacak. Duyurulan. ri. Btaakkıapnıdğ:renbı,hzırn Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve OSYM internet dır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Saglık camiamıza hayırlı olsun."
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