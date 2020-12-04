Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tek tek o illeri saydı ve uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya valileri, sağlık il müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 04.12.2020, 22:37
Bakan Koca paylaşımında, ''Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya'' valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla ''Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya'' risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.'' ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Gaziantep FK
|10
|15
|6. Kasımpaşa
|11
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Adana Demirspor
|10
|18
|6. İstanbulspor
|11
|18
|7. Altay
|10
|17
|8. Giresunspor
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Adanaspor
|9
|12
|14. Menemen Belediyespor
|10
|12
|15. Bandırmaspor
|11
|11
|16. Ankaraspor
|11
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. West Ham
|10
|17
|6. Southampton
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|17
|8. Everton
|10
|16
|9. M. United
|9
|16
|10. Aston Villa
|9
|15
|11. Man City
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Eibar
|11
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|13
|14. Valencia
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Osasuna
|10
|11
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü