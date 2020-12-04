Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tek tek o illeri saydı ve uyardı!

Bakan Koca paylaşımında, ''Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya'' valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla ''Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya'' risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.'' ifadelerini kullandı.

