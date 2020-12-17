Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İlk aşıyı kendisi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen görüşmeyi kaleme aldı.



Abdulkadir Selvi, Bakan Koca'nın ilk aşı olacak isimlerden biri olacağını açıklayarak, "Sağlık Bakanı aşı konusunu öyle anlattı ki, 'İlk aşıyı siz mi olacaksınız' diye sormadan edemedim. 'Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim' karşılığını verdi." yazdı.

