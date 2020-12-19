Sağanak yağış ve kar geliyor: Bu bölgelere dikkat!
Türkiye beklenen kar yağışına bir türlü kavuşamazken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Peki 20 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge detaylar...
GÜNDEM 19.12.2020, 23:28
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Meteoroloji'nin yeni raporuna göre bugün, pek çok bölgede yağış, Van ve çevresinde ise kar bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Edirne °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
Kırklareli °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.Karahisar °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 16°C Parçalı ve az bulutluİzmir °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Adana °C, 19°C Az bulutlu
Antalya °C, 20°C Az bulutlu
Hatay °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Mersin °C, 19°C Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ankara °C, 9°C Parçalı ve az bulutluÇankırı °C, 10°C Parçalı ve az bulutluEskişehir °C, 9°C Parçalı ve az bulutluKonya °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bolu °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu
Samsun °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Erzurum °C, 2°C Parçalı bulutlu
Kars °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 13°C Az bulutlu
Siirt°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa °C, 15°C Az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Edirne °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
Kırklareli °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.Karahisar °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 16°C Parçalı ve az bulutluİzmir °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Adana °C, 19°C Az bulutlu
Antalya °C, 20°C Az bulutlu
Hatay °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Mersin °C, 19°C Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ankara °C, 9°C Parçalı ve az bulutluÇankırı °C, 10°C Parçalı ve az bulutluEskişehir °C, 9°C Parçalı ve az bulutluKonya °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bolu °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu
Samsun °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Erzurum °C, 2°C Parçalı bulutlu
Kars °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 13°C Az bulutlu
Siirt°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa °C, 15°C Az bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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