Sağanak yağış ve kar geliyor: Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'nin yeni raporuna göre bugün, pek çok bölgede yağış, Van ve çevresinde ise kar bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Edirne °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

Kırklareli °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.Karahisar °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Denizli °C, 16°C Parçalı ve az bulutluİzmir °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Adana °C, 19°C Az bulutlu

Antalya °C, 20°C Az bulutlu

Hatay °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Mersin °C, 19°C Az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara °C, 9°C Parçalı ve az bulutluÇankırı °C, 10°C Parçalı ve az bulutluEskişehir °C, 9°C Parçalı ve az bulutluKonya °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bolu °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu

Samsun °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Erzurum °C, 2°C Parçalı bulutlu

Kars °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu

Malatya °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Van °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Diyarbakır °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep °C, 13°C Az bulutlu

Siirt°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa °C, 15°C Az bulutlu

