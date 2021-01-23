Sağanak ve fırtına vuracak! Meteoroloji il il saat verdi!..
Meteorolojiden alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde sağanak yağış, kuvvetli buzlanma ve fırtına bekleniyor. Hafta sonunda Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı ilçeler için kritik uyarı geldi...
GÜNDEM 23.01.2021, 07:32
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Buna göre yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Buna göre yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Buna göre yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Buna göre yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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