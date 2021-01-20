Saffet Sancaklı'nın ilginç Süleyman Seba anısı!

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş'ın vefat eden efsane başkanı Süleyman Saba ile olan anısını anlattı.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında Süleyman Seba'nın kendisini Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a gönderdiğini anlatan Sancaklı, şu sözlerle ifade etti:

"Süleyman abi bir gün beni çağırdı. Dedi ki sen niye rahat durmuyorsun. Önünde de bir fikstür var. Beşiktaş ligde birinci sırada Eskişehir son sırada. ‘Seni buraya gönderirim’ dedi. Sabah saat 9’da ev telefonu çalıyor. Annem dedi ki ‘biri arıyor’ dedi. Telefona baktım Eskişehir Kulübü başkanı Aydın Begiter. ‘Süleyman abi seni bana verdi nereden alayım seni’ dedi. Bunun üzerine ben sabah kendimi Eskişehir’de buldum"

