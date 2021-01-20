Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum
Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, konuk olduğu programda Spor Bakanı olmak istediğini dile getirdi.
GÜNDEM 20.01.2021, 00:49
Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.
Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını belirten Sancaklı, yayıncı kuruluşun Türkiye'deki futbola bakışıyla ilgili, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.
Saffet Sancaklı, programın sonlarına doğru siyasette almak istediği görevi anlattı. Spor Bakanı olmak için siyasete girdiğini belirten Sancaklı, bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi. Saffet Sancaklı'nın adı 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmişti.
Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını belirten Sancaklı, yayıncı kuruluşun Türkiye'deki futbola bakışıyla ilgili, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.
Saffet Sancaklı, programın sonlarına doğru siyasette almak istediği görevi anlattı. Spor Bakanı olmak için siyasete girdiğini belirten Sancaklı, bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi. Saffet Sancaklı'nın adı 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmişti.
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