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Saç dökülmesi neden olur, nasıl önlenir? En etkili tedavi yöntemleri

Saç dökülmesi ülkemizde en çok dert yanılan hususlardan biri. Gün içinde 100 tel saçın dökülmesi normal kabul edilmiştir. Peki saç dökülmesini nasıl durdurulur? Bitkisel çözüm yolları nelerdir?

GÜNDEM 28.12.2020, 13:33
Saç dökülmesi neden olur, nasıl önlenir? En etkili tedavi yöntemleri

Çocuklar dahil herkeste görülebilen bu sorun geçici ya da kalıcı olabilir.
Gün içinde 100 tel saçın dökülmesi normal kabul edilmiştir. Bunun üzerinde olan saç dökülmelerine karşı mutlaka önlem alınmalıdır. 
Saçlı bölgelerde seyrelme ya da açıklık meydana geliyorsa bu durumu yaşayan kişilerin saç dökülmesi sorunu olduğu anlaşılır.

Saç dökülmesini daha iyi belirleyebilmek için, saç çekme testi yapılır.
Yapılacak bu testte 20-30 tane saç tutularak çekilir. Bu sırada ele gelen saçların sayısı 5 tanenin üzerinde olursa, saç dökülmesinin yoğun olduğu anlamına gelir.

* Hormonal değişiminden, kötü beslenmeden, şok diyetlerden, stresten ve ilaçlardan kaynaklanabilir.
* Anemi, diyabet, tiroid, romatizmal rahatsızlıklar  ve lupus gibi pek çok hastalık saç dökülmesine yol açabilir. 
* Kalıcı saç dökülmeleri genellikle genetik kökenlidir. En çok kullanılan tedavi yöntemi saç ekimidir. 
* Erkek tipi saç dökülmesi Erkek tipi saç dökülmesi en yaygın ve kalıcı saç dökülmelerindendir. 
* Kaza, ciddi bir ameliyat veya yüksek ateş gibi fiziksel travmalar saç dökümünü tetikler.
* Stres ve psikolojik sorunlar da saç dökülmesinin sorunları arasındadır.
*  Saçkıran benzeri kafa derisi enfeksiyonlarıysa düzensiz saç dökülmesinin nedenlerindendir.
* Zayıflama ve doğum kontrol hapları, yüksek tansiyon, kalp, romatoid artrit, gut, depresyon, böbrek üstü bezi ilaçlarının yan etkileri de saç dökülmesine sebep olur.
* Radyasyon tedavisi ve kemoterapide kullanılan ilaçlar saçları dökebilir. 
* Yanlış beslenme, şok diyetler saçların dökülmesine yol açabilir.
* Vücut yeterince protein alamadığında saç büyümesini durdurarak proteini öncelikli yerlerde kullanabileceğinden dökülen saçların yerine yenileri çıkmayabilir.
* Gereğinden fazla A vitamini takviyesi almak saç kaybına neden olabilir. 
* Yanlış saç bakım uygulamaları

Saç dökülmesinin en birincil tedavi yöntemi, sorunun kaynağının tespit edilmesidir.
Saç dökülmesi için bilimsel olarak kanıtlanmış ve FDA onaylı az sayıda ilaç vardır. En yaygın kullanılanları şunlardır: 
Minoksidil (Rogaine)
Bu ilaç topikal reçetesiz bir ilaçtır. Erkeklerde erkek tipi kellik, kadınlarda incelen saçların tedavisinde kullanabilir. 
Finasteride (Propecia)
Sadece erkek tipi kellik tedavisinde erkeklere reçete edilir. 
Kortikosteroid (kortizon)
Kortizon, saç dökülmesi vücuttaki iltihaptan kaynaklanıyorsa kafa derisine enjekte edilebilir. 
Mezoterapi
Bu tedavide saçlı deriye kişiye özel hazırlanan solüsyon doğrudan enjekte edilir.
PRP saç tedavisi
Lazer tedavisi
SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?
* Örgü, topuz veya at kuyruğu gibi sıkı saç şekillerinden kaçının.* Saçınızı zorla bükmeyin, ovalamayın veya çekmeyin.* Yıkarken ve fırçalarken saçınıza nazik davranın. Geniş dişli bir tarak saçın çekilmesini önlemeye yardımcı olabilir.* Sıcak bigudi, maşa, sıcak yağ maskesi yapmayın.* Saç dökülmesine neden olabilecek ilaç ve takviyeleri kullanmayın.* Saçınızı güneş ışığından ve diğer ultraviyole ışık kaynaklarından koruyun.* Fast-food tarzı gıdalar tüketmeyin.* Sigara ve alkol kullanımını bırakın. Bazı çalışmalar erkeklerde sigara kullanımıyla kellik arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.* Uyku düzeninize dikkat edin.

Aloe Vera: Saç derisine biraz Aloe Vera jelini masaj yaparak yedirip birkaç saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada 2-3 kez uygulayarak kafa derisindeki kaşıntıyı ve iltihapları azaltabilirsiniz.
Soğan Suyu: 1 adet soğanı rendeleyip suyunu süzün ve suyu doğrudan kafa derinize masaj yaparak sürün. 30 dakika bekleyip saçlarınızı şampuanla yıkayın. Yaklaşık bir ay boyunca haftada 2-3 kez uygulayın. Antibakteriyel özelliğe sahip soğan suyu enfeksiyonların gelişip yayılmasını önleyebilir.
Sarımsak: 1-2 baş sarımsağı blenderde ezip suyunu çıkarın ve eczaneden temin edebileceğiniz E vitamini serumunu kırıp içine ilave edin. Saç seyrelmesi olan bölgelere daha fazla sürerek kafa derinize yedirin. 30 dakika sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayın. Saç dökülmesini önleyip yeni saçların çıkmasına yardımcı olabilir
Çemen otu: 1 fincan çemen otu tohumunu geceden suda bekletip ertesi gün tohumlarını ezin ve saç derinize yedirerek sürün. 40 dakika sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın. Bir ay boyunca her gün uygulayarak saç köklerinin yeniden oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Pancar suyu: Pancar yaprağını suda kaynattıktan sonra suyunu macun kıvamına gelene dek bir miktar kına ile karıştırın ve saç derinize sürün. 20 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Haftada birkaç kez uygulayarak saç dökülmesini engelleyebilirsiniz.
Keten Tohumu: Keten tohumu yağıyla saçlarınıza masaj yaparak saç kaybınızı önleyebilirsiniz.
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