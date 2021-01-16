Sabah yazarı:

AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, son dönemde ciddi çatırdama emareleri gösteriyor.

Özellikle kamuoyu araştırmalarında iki partinin oy toplamının yüzde 50'nin altına düştüğüne dair veriler, yeni ittifak arayışlarını gündeme getirdi. Kulislerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son günlerde gerçekleştirdiği parti ziyaretleri bu arayışın bir parçası olarak yorumlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin peş peşe yaptığı ittifak açıklamaları ise, iki parti arasında adı konmayan bir güvensizlik olduğu izlenimini oluşturuyor.

İktidarın medyadaki yüzü olarak bilinen Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu konuda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, Bahçeli'nin bir rahatsızlık duyduğunu ve işlerin MHP için çok da konforlu seyretmediği mesajını verdi.

Bahçeli'nin son Twitter paylaşımına atıf yapan Müderrisoğlu, MHP liderinin şu sözlerin altını çiziyor:

"Kabul edelim ki, ittifaka dışarıdan ayar verdiği iddiaları Devlet Bey'i rahatsız ediyor" diyen Müderrisoğlu, "MHP ve genel başkanı, ittifak zeminine girdiği andan itibaren parti içi-dışı pek çok riski ve faktörü yönetmeye çalışıyor. Siyasi hayat, MHP için de sanıldığı kadar konforlu seyretmiyor" ifadesini kullanıyor ve ekliyor:

"Cumhur İttifakı'na bağlıyım.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arkasındayım.

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Biz ayrı bir partiyiz.

Ülke ve dünya meselelerine dair görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşırız.

İlkesel bazdaki ittifakımız, öneri ve önceliklerimizi açıklamamıza engel değildir."

"Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki özellikli siyasi işbirliğinin, parti tabanlarına da tam anlamıyla yansıması arzu ediliyorsa, belirlenmiş çerçeve dahilinde ilave bir şeyler yapmak gerekiyor. Veya siyasal sonuç üretmeye aday açıklamalar öncesinde, mutemet isimler üzerinden senkronizasyon sağlamayı değerlendirmekte fayda görünüyor."

