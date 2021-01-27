Sabah yazarı 2 bakanı hedef aldı:

Ekonomik kriz salgınla birlikte derinleştikçe iktidar yandaşı isimlerden de tepkiler gelmeye başladı.

AKP'li trollerden olarak bilinen Abdurrahman Uzun'un, "Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider" tepkisinin ardından Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Almanya’nın topraklarında neredeyse hiç zeytin yetişmemesine rağmen zeytinyağını Türkiye’den daha ucuza tüketmesini sorguladı.

"Şaka filan yapmıyorum. Öyle, Türkiye'nin 180 milyon olan zeytin ağacı varlığına bakmayın. Küresel zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 15.2'sini gerçekleştirdiğimize takılmayın. Zeytinyağı üretiminde dünyada ilk beşe girdiğimizi hiç söylemeyin. Sanayi ülkesi Almanya, topraklarında neredeyse hiç yetişmeyen bir ürünün yağını bizden ucuza tüketiyor" diyen Güngör, "Bir süredir vatandaş marketteki, pazardaki fiyatlardan şikâyetçi ya… Hele hele ayçiçeği ve zeytinyağındaki uçuk fiyatlardan… Haklılar da…" ifadesini kullanıyor ve ekliyor:



“Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu öyle değil mi?” diye soran Güngör, ilgili bakanlıkların vatandaşı aydınlatması gerektiğini vurguladı:



Tarımın ülke için vazgeçilmez bir sektör olduğunu vurgulayan Güngör, şu ifadeleri kullandı:



"Ben de dün Almanya'nın en büyük market zincirlerinden birinin sitesine girip, baktım. 750 ml'lik zeytinyağının fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 4.29 euro… Yani dünkü kura göre 38.3 TL… Bizdeki market zincirinde aynı gramajdaki ortalama bir ürünün fiyatı ise 44.5 TL…"

"Tabii, bu üretici-aracı-market arasında dönenleri, vatandaşın memleketinde yetişen bir ürünün yağını niye pahalıya yediğini, bunun önlenmesi için yapılanları birilerinin açıklaması gerekir. Belki, bizi Tarım ve Ticaret Bakanlıkları aydınlatabilir."

"Hele ki, Covid-19 sonrasını düşününce, bence gıda meselesinin ülkenin bir numaralı gündemi olması gerekir. Öyle 'içeride fiyat artarsa ithal ederiz' ya da 'iki denetim yapar, ceza keseriz' gibi kolaycılıkla fiyatlar kalıcı olarak düşmez. Velhasıl, bu sorunun çözümü için sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, bakanından, bürokratına, üreticisinden, aracısına, marketçisine kadar herkesin kafa yorması, elini taşın altına koyması gerekir. Aksi takdirde, ne mi olur? Covid-19 ya da kuraklık olsun olmasın, ilelebet ülkemizde yetişen ürünü pahalıya yemeye devam ederiz, enflasyonu da düşüremeyiz!"

