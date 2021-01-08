Sabah Gazetesi'nde flaş ayrılık! O isim görevden alındı

Turkuvaz Medya Grubu’nda dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Sabah Gazetesi'nin internet sitesi sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan görevden alındı.

Medyaradar’ın haberine göre görevden alınan İsa Tatlıcan'ın yerine Hüseyin Özdemir getirildi. Özdemir kısa bir süre önce Hürriyet ile yollarını ayırmıştı.

Görevden alınan İsa Tatlıcan'ın gazete ile ilişkiği kesilmediği ve tenzili rütbe yapılarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne çekildiği bilgisine ulaşıldı.

Yönetimin sabah.com.tr’nin tık sayılarının bir türlü istenilen düzeye ulaşmaması yüzünden böyle bir adım attığı da yine gelen haberler arasında.

