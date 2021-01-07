Sabah ezanı neden imsak vaktinde okunmuyor?
Sabah ezanı genellikle imsak vaktinden yaklaşık 1 saat sonra okunmaktadır. Peki İmsak vakti girdiği halde neden sabah ezanı okunmuyor? Ezan okunurken bir şey yenir ya da içilir mi?
GÜNDEM 07.01.2021, 12:31
Sabah namazının vakti imsak ile girer, güneşin doğması ile biter. Ancak sabah namazını, Hanifilere göre hafif ışıyıncaya kadar bırakmak, Şafilere göre ise erken karanlık iken kılmak faziletlidir.
Hanefi mezhebinde sabah namazının geç kılınması daha faziletli görülür. Bu nedenle de imsaktan hemen sonra kılınmaz.
Öte yandan ezan namaza başlanacağı vakit okunmaktadır. Bu nedenle de imsak vaktinde okunmaz.
Bir başka deyişle insanlar namazın kılındığı vakti ezanla öğrenirler.
İmsak girer girmez de sabah namaz kılınabilir fakat namaz kılmak için ezanı beklemek şart değildir.
Tam namaz kılarken ve namaz bitmeden güneş doğarsa, Hanifilere göre namaz bozulur. Kerahet vakti çıktıktan sonra bu namazı yeniden kılmak gerekir.
Oruç ibadeti hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ezan bitene kadar yemek yenir mi? sorusu olmakta.
Diyanet İşleri Başkanlığı ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca olmadığını açıklamıştı.
Ancak ezan bitene kadar yeme içmeye devam edilmesi yanlıştır.
Ezan boyunca yemek yemeye devam eden birisinin orucu tehlikeye girer. Kişi oruca niyetlenmemiş gibi olur.
Hanefi mezhebinde sabah namazının geç kılınması daha faziletli görülür. Bu nedenle de imsaktan hemen sonra kılınmaz.
Öte yandan ezan namaza başlanacağı vakit okunmaktadır. Bu nedenle de imsak vaktinde okunmaz.
Bir başka deyişle insanlar namazın kılındığı vakti ezanla öğrenirler.
İmsak girer girmez de sabah namaz kılınabilir fakat namaz kılmak için ezanı beklemek şart değildir.
Tam namaz kılarken ve namaz bitmeden güneş doğarsa, Hanifilere göre namaz bozulur. Kerahet vakti çıktıktan sonra bu namazı yeniden kılmak gerekir.
Oruç ibadeti hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ezan bitene kadar yemek yenir mi? sorusu olmakta.
Diyanet İşleri Başkanlığı ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca olmadığını açıklamıştı.
Ancak ezan bitene kadar yeme içmeye devam edilmesi yanlıştır.
Ezan boyunca yemek yemeye devam eden birisinin orucu tehlikeye girer. Kişi oruca niyetlenmemiş gibi olur.
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