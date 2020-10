Saatler geri alınıyor mu? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Avrupa'da kış saati uygulaması başlarkene Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

4 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması koronavirüs günlerinde yeniden uygulanacak mı?



2020 yılında saatler geri alınmayacak.

2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek" denilmişti.

27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan kararla '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştı."

Söz konusu hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.



Gün ışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan ve tüm dünyada kabul gören yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıydı.

Ancak bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştı.

Benjamin Franklin Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektubu yayınlanmış mektupta Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için öneriler sıralamıştı.

İLK OLARAK ALMANYA'DA BAŞLADI

Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu.

