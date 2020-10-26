Saatler geri alınıyor mu? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Koronavirüs kabusunun sürdüğü Türkiye'de kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Peki kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte merak edilenler....
GÜNDEM 26.10.2020, 14:27
Avrupa'da kış saati uygulaması başlarkene Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
4 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması koronavirüs günlerinde yeniden uygulanacak mı?
2020 yılında saatler geri alınmayacak.
2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek" denilmişti.
27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.
14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan kararla '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştı."
Söz konusu hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
Gün ışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan ve tüm dünyada kabul gören yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.
Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıydı.
Ancak bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştı.
Benjamin Franklin Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektubu yayınlanmış mektupta Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için öneriler sıralamıştı.
İLK OLARAK ALMANYA'DA BAŞLADI
Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu.
.
4 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması koronavirüs günlerinde yeniden uygulanacak mı?
2020 yılında saatler geri alınmayacak.
2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek" denilmişti.
27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.
14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan kararla '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştı."
Söz konusu hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
Gün ışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan ve tüm dünyada kabul gören yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.
Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıydı.
Ancak bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştı.
Benjamin Franklin Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektubu yayınlanmış mektupta Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için öneriler sıralamıştı.
İLK OLARAK ALMANYA'DA BAŞLADI
Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu.
.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü