Saakaşvili'den Azerbaycan'a anlamlı destek! Ermeniler öfkelendi
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki mücadelesine destek verdi.
GÜNDEM 30.09.2020, 23:19
2
Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi.
Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, " Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.
Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, " Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü