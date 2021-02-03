Saadet’ten, Antalya açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Abdulkadir Kayabaş, “Verilere göre Antalya’da Ocak 2021 açlık sınırı 2757,15 TL, yoksulluk sınırı ise 9215,68 TL” dedi.

Antalya’nın açlık ve yoksulluk sınırı araştırması şehrin tek gündemi haline geldi. Antalya’daki ekonomik durumla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koyan araştırmaya göre Antalya’da Ocak 2021 açlık sınırı 2757,15 TL, yoksulluk sınırı ise 9215,68 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi Antalya Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Kayabaş, araştırmadan elde edilen veriler üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.



Saadet Partisi Antalya Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Kayabaş, verileri değerlendirerek, “Elde ettiğimiz verilere göre 2021 Ocak ayında Antalya’da iki yetişkin ve birisi 15-19 diğeri 4-6 yaşlarında çocuktan meydana gelen 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi adına gerekli gıdalar için harcaması gereken miktar geçtiğimiz aya göre 152,9 TL arttı. Yeni verilere göre harcamalar yetişkin erkek için 755,46 TL, yetişkin kadın için 639,66 TL, 15-19 yaşındaki çocuk için 816,12 TL ve son olarak 4-6 yaş çocuk için 545,92 TL olarak belirlendi. Söz konusu ailenin Ocak 2021 açlık sınırı; 2.757,15 TL olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.



Verilerle çarpıcı sonucu ortaya koyan Abdulkadir Kayabaş, “Aynı dönemde gıda için 2.757,15 TL, giyim için 604,31 TL bunların yanı sıra kira, elektrik, su, yakıt için 2.870,46 TL, ulaşım için 2303,92 TL, eğitim için 264,38 TL, sağlık için 289,56 TL ve çeşitli mal ve hizmetler için ödenmesi gereken 125,90TL ile birlikte 4 kişilik ailenin insanca yaşam şartlarını sağlayabilmesi adına ödemesi

gereken miktar 9215,68 TL’dir. Yani Ocak 2021 yoksulluk sınırı geçtiğimiz aya göre bir ayda 511,06 TL artarak; 9215,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Araştırmalarımıza göre gıda ve gıda dışı giderler baz alındığı zaman Ocak 2021 döneminde bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre bir ayda 186,53 TL artışla; 3.363,72 TL olarak hesaplanmıştır” şeklinde konuştu.

Aydın Çevik / Antalya

