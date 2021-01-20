Saadet’li kadınlardan “bir damla tasarruf”

Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, “Su kaynaklarımızın azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Bilinçli şekilde yapılacak su tasarrufu, tüm canlılar için atılacak çok önemli bir adımdır” dedi.

Son günlerde gündem olan kuraklık konusu ile ilgili Saadet Partisi Kadın Kolları ‘Bir Damla Tasarruf’ isimli bir kampanya başlattı. Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, “Su hayattır, yaşamın ana kaynağı, tüm canlıların vazgeçilmezidir. Susuz bir gelecek düşünülemez. Su rezervlerinin giderek azalıyor olması, tüm insanlık için olağanüstü hal ilan edecek kadar mühim bir meseledir” ifadelerini kullandı.

Başlattıkları kampanya ile su kaynaklarının tükeniyor olmasına dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Asiltürk, “Su kaynaklarımızın azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Bilinçli bir şekilde yapılacak su tasarrufu, tüm canlılar için atılacak çok önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.



“Bir Damla Tasarruf” ismi ile tüm yetkili kurumları, STK’ları ve vatandaşları suyu bilinçli kullanmaya davet ettiklerinin altını çizen Asiltürk, “Evimizde, işimizde, kurumlarımızda, tarım arazilerimizde yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca suyun kazanımı anlamına gelecektir. Evlerimizde bireysel olarak alacağımız tedbirlerle ciddi oranda suyu yeniden kazanabiliriz. Sadece elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken bile suyu kapatmak yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor. 48 ton su ne demek? 1 ton su 1 metreküp suya, 1 metreküp su ise bin litre suya tekabül ediyor. Günlük su kullanımımızın yüzde 26’sı tuvalet, yüzde 22’si çamaşır makinesi, yüzde 17’si duş, yüzde 16’sı musluklar, yüzde 5’i diğer kullanımlar ve yüzde 14’ü ise iç tesisat sızıntılarından oluşuyor” diye konuştu.



“Bir Damla Tasarruf” çağrılarına destek olan her vatandaşın katkılarını yansıtmak adına aylık faturalarında kıyaslama yapmalarını ve Kadın Kolları ile paylaşmalarını talep eden Asiltürk, böylece bir tasarruf adımı ile neler yapılabileceğini, neler kazanabileceğini görmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet eden Asiltürk, “Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizler de, tasarruf için bir adım atın” dedi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

