Saadet'in acı kaybı! Av. Murat Kutlu Sezen Hakk'ın rahmetine kavuştu

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Av. Alev Sezen'in eşi, Av. Murat Kutlu Sezen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Sezen'in cenazesi bugün saat 12.00'de Söğütlüceşme Camii'nde kılınacak namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı mezarlığına defnedilecek. İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat ve arabulucu olarak görevini icra eden Murat Kutlu Sezen, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı gösterilmişti. Saadet Partisi eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Üyesi olan Sezen'in iki kız çocuğu bulunuyor.



Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "GİK üyemiz Av. Alev Sezen Hanımefendi'nin eşi ve geçtiğimiz yerel seçimde Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız olan Murat Kutlu Sezen'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Milli Gazete ailesi, olarak merhuma Allah'tan rahmet diler, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı dileriz.Sezen'in vefatının ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Sezen ile ilgili yazılanların bazıları şunlar:Abdullah Sevim: GİK Üyemiz Alev Sezen Hanımefendi'nin eşi, Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız Murat Kutlu Sezen'in vefatını teessürle öğrendim. Murat beye Allah'tan rahmet, başta Alev Hanım olmak üzere ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim.M. Gazi Kılıç: Duruşuna, sadakatine şahit olduğumuz kıymetli dava kardeşimiz Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız Murat Kutlu Sezen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve tüm teşkilat mensuplarımıza sabırlar, kıymetli kardeşimize Rabbimizden rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Abdulkadir Karaduman: Saadet Partisi GİK Üyesi Alev Sezen Hanımefendi'nin eşi, Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız Murat Kutlu Sezen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dilerim.Mustafa Kaya: GİK Üyemiz Av. Alev Sezen Hanımefendinin değerli eşi, son olarak Beşiktaş Belediye Başkan adayımız olan Av. Murat Kutlu Sezen ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. Alev Hanım ve kızlarına sabır diliyorum.Mehmet Karaman: GİK Üyemiz Av. Alev Sezen Hanımefendinin eşi, Beşiktaş Belediye Başkan adayımız Av. Murat Kutlu Sezen Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Alev Hanıma, aile efradına ve dava kardeşlerimize Allah sabırlar ihsan etsin. Amin.Şerafettin Kılıç: GİK üyemiz Av. Alev Sezen Hanımefendi'nin eşi ve geçtiğimiz yerel seçimde Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız olan Murat Kutlu Sezen'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Nagehan Gül Asiltürk: Genel idare kurulu Üyemiz Alev Sezen Hanımefendi'nin eşi, Murat Kutlu Sezen'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Murat beye Allah'tan rahmet, başta Alev Hanım olmak üzere ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim.Huder İstanbul: Derneğimiz üyesi kıymetli meslektaşımız Avukat Murat Kutlu Sezen'e Allah'tan rahmet, eşi Avukat Alev Sezen hanımefendiye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

