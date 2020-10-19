Saadet Sakarya’dan anlamlı ziyaret

Saadet partisi Sakarya il Başkanı Fahrettin Abay ve beraberindeki Saadet Partisi heyeti Özel Adatıp Hastanesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktör Yardımcısı Önder Altun’un makamında gerçekleşen ziyarette hastanenin son durumu değerlendirildi. Koronavirüs salgınında hastanenin son halini memnuniyetle izlediklerini ifade eden Fahrettin Abay, Özel Adatıp Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.



Ziyarette konuşan Saadet Partisi Sakarya İl Başkanı Fahrettin Abay, “Şehrimize verdiği hizmet ile büyük prestij kazandıran özel sağlık kuruluşlarımıza ayrı bir gözle bakmaktayız. Bunlardan biri olan Adatıp Hastanesi’nin de, sağlık dalında verdiği hizmetlerini hem takdirle hem de memnuniyetle karşılıyoruz. Sakaryalı insanımıza hizmet veren ve katkı sağlayan tüm özel sektörler bizim için çok değerlidir” ifadelerini kullandı. Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktör Yardımcısı Önder Altun ise hastanenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Özel Adatıp Hastanesi olarak Sakarya’ya ve insanımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermek için bu gelişimi hayata geçirdik. Amacımız her daim öncü bir kuruluş olmaktır” şeklinde konuştu

