Saadet Partisi'nden 'uzlaşı' ve 'hoşgörü' mesajı

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden Parti Sözcüsü Birol Aydın imzalı yapılan açıklamada, "Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimizin ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir." denildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/LXTHic8hQX

— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) February 1, 2021



"Milletimiz, son zamanlarda toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmanın sona erdirilmesine dair çaba ve adımlardan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda bütün toplumsal kesimler, STK'lar ve siyasi partilerden Türkiye'de bir uzlaşı ve hoşgörü iklimine dönük adımlar atmasını beklemektedir.

Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimizin ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir.

Halkların Demokratik Partisi'nin bugün partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/LXTHic8hQX pushfn('ads'); — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) February 1, 2021

