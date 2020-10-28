Saadet Partisi'nden takımlara çağrı: Tribünlere gül kareografisi koyalım

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Başakşehirspor’un, Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’nın PSG takımıyla oynayacağı mücadele öncesinde tüm takımlara seslendi. Fransa’da son dönemde meydana gelen küstah hadiseleri anımsatan Sevim, tribünlere Efendimiz (sav)’i simgeleyen güller ile dolu bir kareografi yerleştirme çağrısında bulundu.

Başkan Sevim, sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Temsilcimiz Başakşehirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün Fransa’nın PSG takımıyla karşılaşacak.

Yine Fransa’da meydana gelen ahlaksız hadiseler de hepimizin malumu…

Bugün, el ele tepkimizi ve duruşumuzu tüm dünyaya gösterebileceğimiz büyük bir organizasyon yapabiliriz.

Buradan TFF’ye ve başta Başakşehir olmak üzere tüm kulüplerimize çağrı yapmak istiyorum.

Gelin bugün, tribünlere Efendimiz (sav)’i simgeleyen güller ile dolu bir kareografi yerleştirelim. Tribüne bakan gülleri görsün.

Küstahlığı, nefreti marifet sayanlara, rahmet ve merhamet peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in kırmızı çizgimiz olduğunu, İstanbul’dan, kainata haykıralım.”

GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT

— Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020



GELİN PSG MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNLERE GÜL KAREOGRAFİSİ KOYALIM!KÜSTAHLIĞI MARİFET SAYANLARA, PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDUĞUNU, İSTANBUL'DAN, KAİNATA HAYKIRALIM.@TFF_Org @kulupler @ibfk2014 @Besiktas @Fenerbahce @GalatasaraySK @ Trabzonspor@kasimpasa pic. twitter.com/TgHbKm4fpT — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) October 28, 2020

